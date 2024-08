Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 2 e 28

Abra as portas para as boas notícias que estão chegando e compartilhe a felicidade com seus aliados. Não tenha medo de confiar em quem merece lealdade, isso será fundamental para o seu sucesso e saúde mental.

Virgem – Cartas 30 e 32

A vida tende a melhorar no lar e em ambientes que você frequenta bastante. É hora de ficar em harmonia e deixar a boa sorte fluir em sua vida, pois ela estará muito presente e pode atrair boas surpresas.

Libra – Cartas 24 e 9

Afastamentos acontecem e devem ser entendidos. No entanto, é preciso ter cuidado para não criar cobras que interferem nas suas relações; fique de olho com terceiras pessoas e perdas que possam acontecer.

Escorpião – Cartas 28 e 12

Desconfiar é importante, mas confiar é muito mais. Saiba quem são seus aliados leais e se apoiem nas dificuldades, pois estas relações são as que levantam e ajudam a se curar nos momentos difíceis.