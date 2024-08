Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (29)

Confira aqui as revelações do tarot, para está quinta-feira (29), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Você recebeu a carta “Morte” no tarot de hoje, que significa mudança total em sua vida, tome decisões fortes para seguir em frente e alcançar seus objetivos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta “Ás de Paus” indica que é hora de ser forte na vida e pedir aquilo que você tanto deseja, como liderança ou se aventurar em ter seu próprio negócio. Você está com muita sorte neste momento.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você recebeu a carta do “Imperador”, que indica que é hora de pedir aumento salarial, tome cuidado com seus investimentos e leia com atenção o que você vai assinar. Pessoas casadas podem enfrentar problemas de divórcio.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você recebeu a carta do “Eremita”, que indica que você não está sozinho e que conseguirá sair dos problemas que está enfrentando. Tente não dar muito drama às situações.

Texto com informações do site Publimetro