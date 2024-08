O que são as lentes de cerâmica dentárias, a tendência para o design do sorriso

Nada no corpo é desnecessário. Algumas pessoas não prestam atenção aos dentes, quando são peças fundamentais para realizar certas funções, como mastigar e falar. Além disso, isso também tem um grande impacto na autoestima, já que o sorriso é um cartão de visitas, então cuidar deles é essencial.

Ter dentes grandes e brancos é o padrão que a indústria do entretenimento impôs como os dentes ‘ideais’ e muitas pessoas recorrem ao design de sorriso para harmonizar sua imagem. No entanto, muitas vezes recorrer a essa técnica pode resultar em ter um sorriso de comercial, sacrificando a saúde dental.

A base do design do sorriso é "modificar a aparência dos dentes para obter uma aparência harmoniosa. Ao aplicar essa técnica, corrige-se o alinhamento deles, altera-se o tamanho, a cor e a forma conforme necessário pelo paciente", conforme definido pelo portal espanhol Clínica Dental Urbina.

Graças ao design do sorriso, não só intervimos no aspecto estético, mas também no funcional. Isso é alcançado através da combinação de diferentes tratamentos odontológicos e é importante ressaltar que as necessidades de cada paciente são únicas. Existem vários procedimentos, como os não invasivos, ortodônticos, com facetas, complexos e digitais.

As lentes de porcelana dentais, a tendência para o design do sorriso

Um dos designs de sorriso que teve mais destaque foi o de lâminas de porcelana, um boom, no qual muitos optaram, sem prever as desvantagens ou o que estavam sacrificando para ter um sorriso perfeito. Uma das desvantagens deste procedimento é a sua espessura, o que requer um desgaste mínimo dos dentes, que é irreversível e também gera certa sensibilidade dental.

No entanto, há algum tempo, existe uma nova técnica, as chamadas facetas dentárias tipo lentes de contato, que são finas lâminas sobrepostas nos dentes para melhorar o tamanho, forma e cor.

A odontologista colombiana Verónica Rodríguez explicou em sua conta no Youtube que essas lentes "são aderidas ao dente, ao esmalte dental. Graças aos avanços odontológicos, são minimamente invasivas. Toca-se menos no dente, pois são facetas com uma espessura muito fina, lâminas muito finas feitas em laboratórios. Antes, as facetas de porcelana eram mais espessas e por isso era necessário fazer um desgaste um pouco maior no dente para obter a espessura necessária para a adesão".

“O dente não precisa ser tocado. Apenas são feitas pequenas rugosidades ou polimentos para aderir e selar muito bem a lâmina ao dente, e com isso conseguimos preservar a naturalidade, a estética e a harmonização de todo o sorriso sem danificar o dente saudável. É uma estética máxima”, concluiu a especialista.