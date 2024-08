5 perfumes femininos famosos em 2024

Adquirir uma fragrância importada pode não ser algo tão fácil, principalmente em relação aos preços que esse tipo de fragrância costuma apresentar. Por isso, se você está juntando dinheiro e pensando em investir no seu primeiro perfume gringo, é preciso pensar bem antes de tomar essa decisão.

Os perfumes femininos a seguir podem ser um bom primeiro caminho para você começar uma boa coleção de aromas importados. Confira!

Killer Queen - Katy Perry (2013)

As notas de topo são: Frutas da Floresta, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim-Manga, Jasmim Sambac e Celosia. As notas de fundo são: Pralinê, Patchouli e Cashmeran.

Gabriela Sabatini - Gabriela Sabatini (1989)

As notas de topo são: Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são: Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli.

CK One - Calvin Klein (1994)

As notas de topo são: Limão, Notas Verdes, Bergamota, Mandarina, Abacaxi, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Rosa, Noz-moscada, Raíz de Orris e Frésia. As notas de fundo são: Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

Libre - Yves Saint Laurent (2019)

As notas de topo são: Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são: Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

La Vie Est Belle Lancôme (2012)

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.