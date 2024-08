Perfumes masculinos nacionais PARA UMA COLEÇÃO DE RESPEITO

Mesmo entre os perfumes nacionais, existem algumas fragrâncias que se sobressaem no quesito qualidade e acabam se tornando as mais indicadas. Por isso, os aromas listados a seguir, por exemplo, se tornam os essenciais em uma coleção masculina.

ANÚNCIO

É importante salientar que, o gosto por algum cheiro específico é algo muito pessoal, mas se você está afim de começar um acervo perfumado e não entende muito de fragrâncias, escolhendo algum dos 5 perfumes a seguir você não irá se arrepender. Confira!

The Blend Bourbon - O Boticário

Um perfume com notas de iguarias, como canela, cravo e pimenta. É uma fragrância adulta e potente, por isso não é tão agradável aos olfatos que preferem aromas mais agradáveis e padronizados.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Canela, Crème Brûlée, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Âmbar, Sândalo, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

Homem Essence - Natura

Essence pertence a uma das principais linhas da marca, e com tantas opções disponíveis, fica difícil escolher entre elas. Se você busca um perfume que se encaixa em diversas ocasiões, principalmente em temperaturas mais frescas, essa é uma bola escolha.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Malbec Ultra Bleu - O Boticário

Para aqueles que estão cansados do aroma comum de Malbec, a versão Ultra Bleu traz uma nova roupagem para a linha, já que, diferentemente de todos os outros, possui um aroma fresco e aromático, perfeito para dias quentes.

ANÚNCIO

As notas de topo são Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia, Vinho Tinto, Patchouli e Hivernal® e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Carvalho e Âmbar.

H Men Icy - Hinode

As notas de topo são Hortelã, Bergamota e Sálvia. As notas de coração são Pimenta Preta, Cipreste e Cardamomo e a nota de fundo é Madeira Flutuante.

Zaad Venture - O Boticário

As notas de topo são: Alecrim, Cardamomo, Bergamota, Limão, Petitgrain, Pimenta Rosa, Rosa e Canela. As notas de coração são: Pimenta de Szechuan, Gerânio, Vidoeiro, Lavanda e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Musgo, Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cashmeran, Âmbar e Fava Tonka.

*As notas destes perfumes foram retiradas do site ‘Fragrantica’.