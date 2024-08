Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (27)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (27), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje alerta que é importante cuidar muito de si. Não permita que ninguém te limite. Deixe para trás aquela pessoa ou trabalho que não são para você.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que você fará algumas viagens de trabalho em breve. Cuide de suas emoções, tente pensar bem para onde você está indo e deixe os problemas para trás.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Este é o momento de buscar atividades voltadas para o seu bem-estar. No entanto, não tenha medo do que os outros dirão. O tarot de hoje também alerta que você precisa manter a consistência.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje destaca para o signo de Escorpião que um familiar surgirá em busca de apoio. Lembre-se de que você é um dos pilares mais importantes. Além disso, você estará em uma fase muito positiva nos próximos dias.

