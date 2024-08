Setembro será surpreendente para estes signos do zodíaco

Setembro será um mês bastante transcendental no horóscopo, pois estará marcado pelo final e início de um período, além de um eclipse lunar e duas chuvas de meteoros que surpreenderão certos signos

ANÚNCIO

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho.

Você criou sua própria zona de conforto, mas a realidade te empurrará novamente a sair desse espaço. O importante é que você já tem a maturidade emocional para enfrentar e recomeçar, e não do zero. É normal sentir medo, mas é hora de também se dar a oportunidade de se relacionar com outras pessoas, de ter uma dinâmica diferente e pensar mais em si mesma, especialmente no aspecto profissional. Anime-se, tudo chega no momento certo e você é muito talentosa.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Não dê mais voltas e seja mais sensata com esta oportunidade de ouro que chegou às suas mãos para ampliar seus horizontes. Você pode ter alguma resistência, pode não entender do que se trata, mas conte com algumas mulheres de sua família, que têm mais experiência que você e são as que vão te orientar e impedir que você desanime. Em poucos meses, você se tornará uma especialista no assunto que está pendente agora.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você terá a surpresa de sua vida quando, depois de tantos anos, se reencontrar com alguém muito importante para você, talvez uma irmã, amiga ou outro familiar com quem você tem uma confiança inabalável. Serão momentos de muita alegria e, acima de tudo, felicidade. Todos esses anos foram suficientes para fortalecer os laços e valorizar ainda mais o que construíram juntos. Você estará grata a Deus por tudo. Finalmente, poderão criar memórias juntas.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Dias um pouco apertados economicamente estão chegando, mas o cosmos lhe oferecerá tudo o que você precisa para seguir em frente, sem precisar fazer muitos sacrifícios. Você terá que fazer alguns pequenos sacrifícios, mas que serão significativos nesta fase da sua vida. Não desanime se precisar pausar algumas metas, pois mais tarde poderá retomá-las quando conseguir superar esse obstáculo. O equilíbrio retornará, de uma forma melhor e mais rapidamente do que você imagina.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Realmente, o grande susto que você passou teve um efeito significativo em sua vida, algo que muitos já notaram e fizeram questão de te informar. Use esses elogios para não repetir esses comportamentos. Alguns haviam perdido a esperança em você por causa dessas atitudes que colocaram em risco muitos relacionamentos interpessoais. Mas o importante é que você aprendeu a lição. Continue seguindo em frente.