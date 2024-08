O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Isolamento

Não desanime e lembre que tudo pode ter solução. A caminhada está repleta de flores a serem recolhidas, semeadas e admiradas. Abra-se para viver seus dias de peito aberto e sem as barreiras da mágoa; é hora de olhar ao redor para se conectar com as pequenas coisas que podem ser muito importantes, inclusive fundamentais.

Virgem – Carta da Intensidade

Lembre-se que a energia da intensidade também pode ser canalizada para construir. Unindo seu poder de iniciativa e sabedoria, é capaz amadurecer planos importantes e alcançar realizações sem prejudicar ninguém. Mantenha-se bem consigo mesmo e com a realidade ao redor para poder florescer mais e mais.

Libra – Carta das Possibilidades

Tenha os olhos bem abertos e consciência atenta para poder enxergar as oportunidades em seu caminho. Ao aprender com as experiencias vividas e se manter no presente, será possível abrir portas que o levarão a realizar sonhos.

Escorpião – Carta do Rompimento

Não tema romper aquilo que o acorrenta ao passado ou a mecanismos que o controlam. Saia da zona de conforto com coragem e busque as transformações necessárias para se sentir mais feliz e responsável pelas próprias escolhas.