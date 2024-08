Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta do Sol revela que você vai brilhar, será um ótimo ano para você. Pessoas do passado vão te procurar para fechar ciclos. Você está destinado a brilhar sem cessar.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta d’O Mundo do tarot indica para não nos limitarmos em nossos projetos nem em nós mesmos, não tenhamos medo. Alerta que uma possível viagem deve ocorrer muito em breve.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta da Temperança nos diz que é preciso ter calma, lembrar que tudo passa, deixar as coisas passarem. Esta semana é hora de procurar desafios. Tente procurar cursos de dança.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta do Imperador revea que você deve acreditar que é capaz de fazer coisas. Tenha cuidado com disputas de casal. Também indica que é importante ocupar sua mente.

