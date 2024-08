Cuidados com cabelos brancos: o que você precisa saber para manter a saúde dos fios?

O aparecimento dos cabelos brancos é um fenômeno natural que muitas pessoas encaram como parte do processo de envelhecimento. No entanto, esse processo não segue uma regra fixa e pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo a genética e o estresse. Embora muitos ainda vejam os fios grisalhos como algo indesejável, entender mais sobre eles pode ajudar a cuidar melhor das madeixas e até a apreciá-las.

Por que os cabelos perdem a cor

Ao contrário do que muitos pensam, os fios grisalhos não são simplesmente cinzas. A cor original do cabelo desaparece porque o corpo reduz a produção de melanina, o pigmento que dá cor aos cabelos. Essa mudança ocorre gradualmente, e o tom grisalho que vemos é, na verdade, uma combinação de fios ainda pigmentados com outros já despigmentados. Esse processo não é uniforme e pode variar de pessoa para pessoa.

Outra característica dos cabelos brancos é o tom amarelado que alguns fios podem adquirir. Isso acontece devido à exposição ao sol, poluição, produtos químicos e até ao uso frequente de secadores e chapinhas. O amarelecimento é o resultado da queratina, uma proteína que compõe os fios e se torna mais visível à medida que a melanina se perde. Para combater esse efeito, o uso de shampoos matizadores pode ser eficaz, ajudando a manter o cabelo com uma aparência mais saudável e brilhante.

Cuidados e mitos sobre cabelos brancos

Os fios brancos tendem a ser mais secos e frágeis, pois suas cutículas ficam mais abertas, facilitando a perda de nutrientes. Portanto, é essencial adotar uma rotina de cuidados específica, incluindo hidratação regular e o uso de produtos que nutram profundamente os cabelos. É importante também desmistificar algumas crenças populares, como a ideia de que arrancar um fio branco pode resolver o problema. Na verdade, ao remover um fio despigmentado, outro crescerá no lugar com as mesmas características, já que o folículo capilar não recupera a capacidade de produzir melanina.

De acordo com uma publicação feita pela Folha de Pernambuco, o estresse tem sido amplamente discutido como um possível fator que acelera o surgimento de cabelos brancos, e estudos recentes trazem novas evidências sobre essa relação. Embora a genética seja o principal determinante para o aparecimento dos fios grisalhos, pesquisas indicam que altos níveis de estresse podem, sim, influenciar nesse processo.

Um estudo com camundongos realizado em 2020 mostrou que o estresse pode esgotar as células-tronco dos folículos capilares responsáveis pela pigmentação dos fios, levando ao embranquecimento precoce. Além disso, um trabalho humano de 2021 conectou diretamente eventos estressantes específicos ao momento exato em que os cabelos começaram a perder cor. Esses achados sugerem que, para algumas pessoas, o estresse pode desempenhar um papel significativo na mudança de cor dos cabelos, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar essa conexão em humanos.

Além disso, outras condições como deficiências nutricionais, doenças autoimunes e até o uso de certos medicamentos também podem contribuir para o aparecimento precoce dos fios brancos. No entanto, melhorar o humor ainda não foi comprovado como uma solução para retardar ou reverter o processo, e cada caso pode responder de maneira diferente a esses fatores.