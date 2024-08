Cansou dos tênis? Tipos de calçados baixos que combinam bem com jeans e camisetas

Tipos de sapatilhas que combinam com jeans

Se você está cansado da monotonia, é hora de explorar novas opções de sapatos baixos que completem perfeitamente seus jeans e camisetas.

Mocassins

Os mocassins são uma opção atemporal e elegante que voltou com força este ano. São ideais para quem procura um estilo mais refinado sem sacrificar o conforto. Você pode optar por modelos com detalhes em metal ou em couro sintético, que dão um toque moderno ao seu visual.

Sapatilhas de ballet

As bailarinas são versáteis e atemporais, o que as torna uma excelente opção, pois vêm em uma variedade de cores e texturas, desde cores vivas até estampas de animal print. Uma combinação de calças jeans de corte reto e uma camiseta complementada com bailarinas pode resultar em um estilo feminino.

Botas baixas

As botas baixas são uma das tendências mais proeminentes deste ano, oferecendo um toque distintivo a qualquer visual. Estes sapatos podem ser combinados não apenas com jeans, mas também com vestidos e saias. Opte por botas de couro em cores neutras como bege ou caramelo.

Alpargatas

Embora os tênis tradicionais possam parecer aborrecidos, estes oferecem uma alternativa refrescante. Este ano, estão disponíveis numa grande variedade de cores e padrões que podem dar um toque vibrante ao teu visual. Este tipo de calçado é ideal para o dia a dia e uma opção leve para passeios primaveris.

As opções são infinitas e experimentar com diferentes estilos é a chave para encontrar o que melhor se adapta à sua personalidade, até mesmo pode variá-los diariamente para não se aborrecer na hora de se vestir.