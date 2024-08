3 cortes de cabelo italianos para experimentar: todos são elegantes e valorizam sua imagem

A mudança de estação está muito próxima e uma ótima maneira de recebê-la é renovando sua imagem com uma mudança. Os estilos de moda para a próxima temporada são bastante variados, mas os mais elegantes, sem dúvida, são os cortes de cabelo italianos.

Itália é um dos países que está sempre na vanguarda quando se trata de moda e estilo. Por isso, as tendências em termos de cabeleireiro no país são uma fonte infinita de inspiração; especialmente se você gosta de looks modernos e sofisticados.

Os cortes de cabelo italianos também se caracterizam por ser elegantes sem esforço e perfeitos para quem procura um visual entre o clássico e o moderno. Na verdade, as mulheres mais estilosas da nação sempre encantam com suas madeixas ‘effortless chic’.

Cortes de cabelo italianos para usar em qualquer ocasião

Então, se você também gostaria de exibir um cabelo que pareça elegante e natural como as it girls de Milão, continue lendo para conhecer três cortes de cabelo italianos em tendência que capturam aquele glamour europeu.

O Bob italiano

O bob italiano é um clássico atemporal muito versátil e perfeito para quem procura um look sofisticado e minimalista. O corte geralmente é caracterizado por seu comprimento logo abaixo do queixo e seu acabamento polido e elegante sem esforço.

Os cortes de cabelo italianos se caracterizam por parecer elegantes naturalmente | (Instagram)

O pixie italiano

As mulheres mais ousadas podem optar por usar um elegante pixie italiano na próxima temporada. O corte muito chic, mas também ousado, destaca-se por ter linhas marcadas e volume na área superior. Além disso, realça os traços e rejuvenesce o rosto.

O lobo italiano

Um corte perfeito para parecer distinta e na moda é o lob italiano. O corte geralmente toca nos ombros e é caracterizado por ter camadas discretas que proporcionam movimento e volume. Por isso, oferece uma aparência descontraída mas refinada que se adapta a qualquer tipo de cabelo.