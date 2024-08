Pizzas que fizeram história: faça uma viagem pelos sabores que resistiram ao tempo

A Castelões Cantina e Pizzaria, considerada a casa mais antiga de São Paulo prestes a completar 100 anos de existência, revela os sabores pioneiros em seu cardápio. Seguindo a tradição italiana nos preparos, o chef e proprietário da Castelões, Fábio Donato, conta que, antigamente, a pizza era feita para se comer com as mãos, e no momento de dobrar este pedaço para a primeira mordida, a quantidade de cobertura não pode ser muito grande para não sobressair a massa e nem muito inferior de forma que apareça somente a massa, sendo necessário um equilíbrio nas proporções para uma experiência de sabor diferenciado.

“Tudo em excesso é ruim, inclusive na pizza. O segredo para uma pizza saborosa e equilibrada é fazer uma cobertura com até quatro ingredientes, de preferência premium e frescos, o que garante à pizza uma combinação ideal de todos os sabores. O que passar disso é recheio de torta”, compartilha.

Confira os sabores pioneiros na Castelões Cantina e Pizzaria, que fazem história até hoje:

Marguerita

Favorito de muitos, esse sabor ganhou o paladar dos brasileiros, leva mussarela especial, o molho de tomate fresco da casa, com tomates cuidadosamente selecionados e extremamente maduros, o que dá um toque de doçura e baixa acidez, além de folhas de manjericão fresco. Está disponível a partir de R$ 112,00.

Castelões

A pizza Castelões é uma das mais vendidas da casa, coberta de mussarela especial e selecionada, também leva o molho de tomate fresco, elaborado com tomates cuidadosamente selecionados e extremamente maduros, o que dá um toque de doçura e baixa acidez, e calabresa de fabricação própria que adiciona um toque picante e de erva-doce à pizza. A iguaria já ganhou até homenagens de outras pizzarias e está disponível a partir de R$ 136,00.

Alici

Esta pizza é pura simplicidade, leva apenas o tradicional molho de tomate fresco da casa, com tomates cuidadosamente selecionados e extremamente maduros, o que dá um toque de doçura e baixa acidez, e filés de alici importados de dois lugares: ou do Mar Cantábrico, ou de pesca na costa Amalfitana, em Cetara na Itália, considerados os melhores alicis que existem no mundo. Está disponível por R$ 128,00.

Fato curioso

Cada uma dessas delícias é assada no atual forno da Castelões, que foi construído ao final do ano de 1921 e início de 1922, por Pedro Rosário, sob a tutela dos fundadores Vicente Donato e Ettore Siniscalchi. Na época, Pedro atuava como pedreiro e, depois de terminar o forno e estar tão envolvido no assunto, mudou de profissão e passou a atuar como pizzaiolo, o primeiro do restaurante. Apesar de não ser o primeiro forno da Castelões, já que foi construído depois de algumas tentativas, este item centenário resiste às altas temperaturas até os dias de hoje.

Serviço:

Rua Jairo Góis 126 - Brás - São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Sobre a Castelões Cantina e Pizzaria

Fundada em 1924, por Vicente Donato e Ettore Siniscalchi, a Castelões Cantina e Pizzaria é considerada a casa mais antiga de São Paulo. Perto de completar 100 anos de existência neste 2024, a pizzaria de origem familiar chega a sua terceira geração sob o comando do chef e proprietário Fábio Donato. No cardápio, estão os sabores fiéis da culinária italiana, como massas, drinks, sobremesas e as tradicionais pizzas produzidas artesanalmente, no forno centenário, construído pelo primeiro pizzaiolo da Castelões e que funciona desde a inauguração do restaurante.

Localizada no bairro do Brás, berço da imigração italiana no Brasil, a Castelões Cantina e Pizzaria se mantém como um espaço familiar, e remete às antigas cantinas de origem italiana no país, somando a sua história centenária presenças ilustres de grandes nomes das artes, políticas e do futebol brasileiro. Saiba mais aqui.

