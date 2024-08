5 looks fáceis de copiar com Converse de plataforma para parecer estilosa e moderna

Os Converse de plataforma regressaram ou nunca saíram? Entre a vasta oferta de tênis que tivemos nos últimos meses, estes últimos pareciam estar esquecidos, exatamente, pareciam, pois mantiveram-se entre as principais tendências e estiveram a transformar-se para, mais uma vez, se tornarem favoritos das mulheres.

Os Adidas Samba chegaram para conquistar homens e mulheres com seu estilo de inspiração retrô que se tornaram os novos sapatos formais para trajes sofisticados, com calças de pregas, blazers e saias de cetim, e claro, são perfeitos com jeans, mas não podemos deixar de dizer que sua combinação vencedora sempre será com os Converse.

Por isso, desde o início do ano começou a falar-se no regresso dos Converse com uma ligeira alteração, ou seja, desta vez não serão planos, mas sim plataforma.

Converse de plataforma Pinterest (Pinterest)

Os tênis plataforma da Converse: o retorno

O desconfortável e extravagante ficou no passado, pois, desde 2023, experimentamos uma transição que propunha o uso de roupas minimalistas e elegantes como um novo estandarte da moda, razão pela qual várias peças nudes e simples se tornaram as mais procuradas nos shoppings.

A moda se transformou para dar lugar a um estilo muito mais simples e sofisticado, por isso, os tênis se tornaram os aliados perfeitos para looks estéticos. O melhor de tudo é que este ano, os Converse estão de volta com plataformas, por isso, se você é baixinha e procura parecer alguns centímetros mais alta, esta é a opção perfeita para você.

Além disso, é um calçado rebelde que combina perfeitamente com tudo e é tão versátil quanto sua versão clássica, então dê uma chance e use-o assim como Shakira fez, quebra as regras de Carolina Herrera.

5 ideias de looks modernos e elegantes com Converse

Os Converse são um calçado tão versátil que são muito fáceis de combinar, aqui estão algumas ideias para te inspirar a usá-los nos teus looks diários e alguns conselhos para manter-se estilosa e moderna com eles.

Tênis de plataforma com shorts e top

Os tênis de plataforma devem ser exibidos e as melhores peças para fazê-lo são shorts ou saias curtas, combine-os com uma t-shirt grunge e estará pronta para uma tarde com amigos.

Tênis de plataforma com calças mom jeans e blazer

Está à procura de um visual confortável para o escritório? Combine Converse plataforma com mom jeans e uma blusa básica branca, por fim, adicione um blazer e óculos de sol.

Tênis de plataforma com calças de pregas

Combine um visual totalmente preto com calças de pregas, top básico e cinto, e depois cria um contraste com Converse de plataforma em branco ou preto.

Sapato plataforma com vestido

Os vestidos ganham um ar rebelde e chique com tênis, combine-os com Converse de plataforma e até mesmo pode adicionar uma camisa branca como neste exemplo, este visual é perfeito para um traje ideal para climas quentes.

Tênis plataforma e casaco

Para os climas frios, combina Converse de plataforma com mom jeans, uma blusa ou moletom, gola alta e complemente com um casaco, terá um visual elegante e quente pronto.