5 ideias de unhas no estilo tropical

As unhas deste estilo vão desde designs florais delicados e divertidos esboços de frutas, passando pelos clássicos motivos de praia até os lisos em tons vibrantes como laranja e rosa.

Se quiser usar, mas precisa de alguma inspiração, aqui estão cinco ideias de nail art tropical super sofisticadas.

Unhas de hibisco ao estilo francês

Uma manicure tropical muito em alta são as unhas de hibisco. Os designs e tons são infinitos, mas uma combinação vibrante é a francesinha amarela com flores em laranja e vermelho.

La manicura tropical es perfecta para lucir en la etapa culminante del verano | (Instagram)

Unhas tropicais com gotas de orvalho

Outra unha tropical moderna e na moda são aquelas com detalhes tridimensionais transparentes que simulam a água do orvalho. Assim como esta em várias cores pastel e efeito aura.

A unha tropical (Instagram)

Unhas tropicais abstratas

Uma ideia de unhas tropicais muito original é usá-las com um design abstrato em uma combinação de alto contraste na ponta das unhas. Assim como estas em tons de coral, laranja, branco e verde.

A unha tropical (Instagram)

Unhas tropicais de frutas

Os motivos frutados têm causado grande sensação. Por isso, são um must para esta temporada. Existem muitas variantes, mas uma muito bonita é esta gelatina inspirada na papaia.

A unha tropical (Instagram)

Unhas tropicais aura

As unhas de aura são outra grande tendência do ano. Por isso, uma forma incrível de aderir à manicure tropical é com um design que tenha esse efeito, como este em laranja e amarelo.