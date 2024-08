Perfumes masculinos CLÁSSICOS dos anos 90 e ADORADOS ATÉ HOJE

Mesmo com novos perfumes contemporâneos e mais ‘jovens’ tentando roubar a cena, uma fragrância clássica e agradável ao olfato nunca perde o posto, não é mesmo?

Pensando nisso, este texto é uma espécie de ‘túnel no tempo’, já que a lista a seguir, com indicações retiradas do canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, traz os perfumes clássicos dos anos 90 que até os dias de hoje são bem elogiados. Ficou curioso para conhecê-los e descobrir se você tem algum deles? Então confira a lista!

L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake (1994)

Lançado há exatos 30 anos, este perfume importado é um dos aromas obrigatórios em uma coleção masculina de respeito, sendo utilizado como assinatura por muitos homens. Possui um aroma cítrico, perfeito para o uso diário.

As notas de topo são Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Sálvia e Estragão. As notas de coração são Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Gerânio Bourbon, Açafrão, Canela do Ceilão e Resedá e as notas de fundo são Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Âmbar e Tabaco.

Essencial - Natura (1995)

Essencial é uma das linhas mais clássicas dessa marca nacional. Com um nome bem sugestivo e autoexplicativo, a linha se tornou um sucesso e trouxe várias outras versões contemporâneas, mas a tradicional ainda tem seu lugar especial. Fresco, aromático e amadeirado, tudo que você precisa para ser bem elogiado com um aroma muito agradável e maduro.

Bergamota, Noz-moscada, Toranja, Manjericão, Gálbano, Lavanda e Zimbro estão na abertura do perfume, que ainda acompanha as notas de coração são com Alecrim, Patchouli, Sálvia, Gerânio e Jasmim e os acordes de fundo de Cedro da Virgínia, Mirra, Musgo de Carvalho, Sândalo, Âmbar, Almíscar e Abeto.

Boss Bottled - Hugo Boss (1998)

Outro clássico importado, com ‘apenas’ 26 anos de vida, Boss Bottled é um dos perfumes mais famosos e mais vendidos até os dias de hoje. Contudo, por ser tão famoso, pode ter se tornado um perfume ‘batido’, com um aroma até mesmo comum. Se encaixa em qualquer ocasião, mas o uso em dias de calor deve ser evitado.

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Limão, Bergamota, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.