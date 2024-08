As peças que você deve evitar em 2024 para não parecer fora de moda

Já estamos mais do que na metade do ano e existem algumas peças que estão ficando para trás e que você não deveria mais usar pelo resto de 2024.

ANÚNCIO

E embora no início fossem peças da moda, agora não devem ser usadas e se as usar, parecerá fora de moda, por isso alertamos para que as deixe guardadas no seu armário.

As roupas que não devem ser usadas em 2024 ou você parecerá fora de moda

Coletes

Os coletes tornaram-se uma das maiores tendências deste ano, mas o que resta dele já não estará na moda, por isso deve evitá-los.

Mesmo que sejam confortáveis e combinem com calças ou jeans, é melhor guardá-los no seu armário pelo resto de 2024 e optar por outras peças superiores.

Saia lápis

A saia lápis também não será tendência pelo resto do ano, então é melhor guardá-la e deixá-la para trás.

Você pode usar saia midi, jeans, curta, estampada animal, mas esse estilo de roupa justa você não deve usar, senão parecerá fora de moda.

Botas de couro cano alto

Outra peça que também te fará parecer desatualizada ou fora de moda em 2024 são as botas altas de couro, então é melhor optar por outro tipo.

ANÚNCIO

Será melhor você usar botas ou botinas altas que não sejam de couro para ficar moderna e chique pelo resto do ano.

Camisa às riscas

Se quiser estar na moda, também deve deixar para trás as camisas listradas, pois vão fazer você parecer antiquada e desatualizada.

Você pode optar por camisas de jeans, brancas ou coloridas, mas deixe de lado as listradas e assim você parecerá mais fresca, jovem e moderna.

Calças skinny

As calças jeans nunca saem de moda e são sempre úteis em qualquer ocasião, seja formal ou informal, mas há algumas que ficarão fora de moda.

Trata-se das calças skinny, que por muito tempo foram as favoritas e as mais modernas, mas não devem ser usadas em 2024 ou você parecerá fora de moda. É melhor optar por mom jeans, wide leg jeans e até jeans culotte.

Não importa a sua idade, é melhor evitar este tipo de peças este ano, assim você não sairá prejudicada e chamará a atenção onde quer que vá.