Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (23)

Confira aqui as revelações do tarot, para está sexta-feira (23), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que sua inteligência se desenvolve mais ao estar com pessoas tão positivas quanto você, então tente revisar bem suas amizades. Apesar de doloroso, é algo necessário.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Deixe os rancores no passado e aprenda a viver no presente para ter mais paz. As palavras mais importantes para você são “deixe para lá”.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

O tarode hoje desta que você começará a crescer profissionalmente e terá mais oportunidades de emprego. No entanto, tenha cuidado com seu caráter forte.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje faz um importante alerta: Cuidado com a inveja de seus amigos e familiares. No trabalho você terá reuniões de última hora.

Texto com informações do site Publimetro