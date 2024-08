Os signos do zodíaco mais afetados pela entrada do Sol em Virgem

Até 22 de setembro de 2024 o Sol permanecerá em Virgem, uma fase de evolução e de muito trabalho, que pode ser ainda mais intensa para alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Gêmeos

Esse pode ser um momento de maior reclusão e meditação. Leve isso positivamente e se esforce para compreender as relações que contribuem positivamente em sua vida. É hora de ouvir o que o coração tem a dizer e alinhar sua rotina com as energias que realmente importam manter por perto.

Sagitário

Momento em que sua reputação e atitudes estão em foco, o que nem sempre é fácil de lidar. Lembre-se de tomar decisões e caminhos com consciência, pois é melhor ser admirado e reconhecido por seu crescimento. Quem souber aproveitar positivamente, pode crescer na vida profissional e em popularidade, mas é importante ter metas realistas e maturidade.

Peixes

Os relacionamentos e tudo o que eles influenciam em sua vida entram em foco. É possível notar as coisas boas, mas também os desequilíbrios. Use essa energia para buscar a harmonia e tomar decisões sábias ao resolver problemas. Suas necessidades precisam ser ouvidas e as conexões devem ter igualdade!