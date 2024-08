Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (22)

Confira aqui as revelações do tarot, para está quinta-feira (22), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta “Ás de Ouros” te acompanha com boa sorte em contratos e novos projetos. Seja mais discreto, não confie em ninguém, pois você atrai inveja.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta de “A Torre” sugere que você aumente seus bens e considere comprar uma casa ou um carro, o que fará com que você se sinta melhor. O mais importante: “Deixa pra lá”, essas palavras podem mudar sua vida para melhor.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta “Roda da Fortuna” diz que é hora de uma mudança radical, fique longe de pessoas tóxicas e aprenda a ficar sozinho. Você receberá dinheiro extra por um emprego, mas é importante administrar bem.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta do “O Mundo” do tarot aconselha a viajar e fazer negócios com pessoas do exterior, tudo fluirá sem problemas. Também destaca que é importante ter cuidado com a inveja de amigos e familiares.

Texto com informações do site Publimetro