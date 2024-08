O que são as unhas brat, a tendência que está se impondo em mulheres modernas e ousadas

Os designs de unhas brat tornaram-se uma verdadeira revolução nas redes sociais e não é para menos. A proposta destaca-se não apenas pela sua coloração, mas também pelo seu espírito audaz, ideal para aqueles que buscam desafiar as normas e sair da zona de conforto em 2024.

De acordo com a ‘Glamour’, as unhas Brat são inspiradas na estética do recente álbum da cantora e compositora Charli XCX, sendo principalmente elaboradas com um vibrante verde néon, mas podem ser adaptadas para outros tons, modelos e técnicas igualmente irreverentes.

O que são unhas brat?

Com cores intensas, designs abstratos e efeitos visuais deslumbrantes, essa tendência coloca o foco nas unhas como a declaração de estilo mais poderosa. Na verdade, a mesma fonte aponta que “brat significa ter confiança em si mesma, se expor, estar fora, ser o centro das atenções”, para além de sua tradução textual, que seria ‘malcriado’.

Empoderar-se e ser o centro das atenções é possível com esta manicura que experimenta com tons vibrantes e evoca rebeldia, diversão e juventude. Podes brincar com múltiplas texturas, acabamentos e designs que elevam qualquer outfit de verão, transformando as tuas mãos na peça central do visual.

Para obter a manicure brat, escolha um tom de verde que combine com você. Tonalidades como verde limão, verde neon ou o vibrante 'slim' são ideais. A essência dessa tendência é ser ousada. Você pode experimentar com a forma e comprimento das suas unhas, incorporando detalhes únicos e acabamentos brilhantes que garantem que sua manicure seja o ponto focal de qualquer encontro.

Você pode experimentar o acabamento jelly, que oferece um efeito translúcido e suave. Se estiver procurando algo mais ousado, unhas de veludo ou efeito ‘olho de gato’ podem te levar a um próximo nível de sofisticação. Aplique um esmalte preto e, após secar, use um gel magnético verde para obter um efeito espetacular.