Esses são os produtos que você nunca deve combinar se quiser ter uma pele exuberante

Estes são os produtos de cuidados com a pele que você não pode combinar de jeito nenhum se quiser uma pele radiante

Manter a pele saudável é essencial, mais do que por vaidade, pois é importante lembrar que a pele é o maior órgão do corpo e precisa de cuidados para não se deteriorar e funcionar de forma ideal. Por isso, é necessário ter uma boa rotina de cuidados com a pele, mas é importante selecionar cuidadosamente os produtos para não repetir ativos que possam danificar o rosto.

Um dos ativos por excelência para esses procedimentos de cuidados com a pele são os retinoides, que ajudam a manter a pele sem espinhas, rugas, manchas e com uma aparência jovem. Além disso, eles indicam à pele como a epiderme deve ser renovada e como se comportar para mantê-la suave e evitar o ressecamento.

O renomado dermatologista argentino, Simón Scarano, explica isso em seu canal no Youtube. Ele observa que o retinol geralmente causa desconforto temporário ao ser aplicado, mas é um componente bastante delicado que não deve ser misturado com outros para evitar efeitos adversos.

"Existem ativos que é melhor não combinar, pois podem potencializar os efeitos adversos, inativar uns aos outros ou simplesmente não somar muito. Vemos nas redes sociais que as pessoas aplicam um produto em cima do outro, um ativo atrás do outro, e podemos sentir que não está sendo eficaz", afirma o especialista.

Ele observa que quando combinamos este ativo com outro ativo irritante, a pele pode ficar ainda mais vermelha. A pele pode arder, irritar muito e até manchar, por isso o uso de retinoides deve ser progressivo, combinado com outros ativos hidratantes e calmantes, que não causem mais irritação ou desconforto. Combinar dois retinoides potencializa esses efeitos que afetam a pele.

Quais componentes não podem ser combinados

1. Retinol + retinol

Combinar mais de um retinoide não deve ser feito, por exemplo: retinol e adapaleno, retinol e tretinoína, retonaldeído e retinol, até mesmo isotretinoína em comprimidos e retinol. Scarano explica que "usar mais de um retinoide em uma rotina não é aconselhável, primeiro porque é desnecessário e segundo porque potencializamos os efeitos adversos. Se alguma vez usaram um retinoide em sua rotina, saberão que estes podem irritar muito a pele, agora imaginem usar dois retinoides juntos".

Isso pode fazer a pele ficar vermelha, descamar e causar ardência. Este é o resultado do seu mecanismo de ação.

2. Renitol e os beta-hidroxiácidos (BHA)

Simón classifica como muito arriscado porque o BHA ou ácido salicílico é um esfoliante químico. O percentual em que é usado e a fórmula em que está imerso influenciam na irritação. “O retinol com BHA, não é que não possa ser usado, mas deve ser feito com muito cuidado. É possível usá-lo se tiver pele oleosa e quiser trabalhar nas rugas e oleosidade da pele”, acrescenta.

3. AHA+ BHA+ Retinol

Se já foi dito que a combinação de retinol com BHA é muito irritante, adicionar Alfa Hidroxiácido (AHA), como glicólico ou mandélico, pode ser muito arriscado. Isso poderia ser aplicado em peles manchadas ou com cicatrizes, desde que sejam capazes de tolerar a combinação. "Deve-se combinar um ativo de cada vez em áreas pontuais do rosto, com hidratantes, protetor solar, e, se houver desconforto, parar", adverte Scarano.

4. Retinol e vitamina C

É recomendado usá-los em momentos diferentes, pois são instáveis e suas funções podem ser alteradas se usados ao mesmo tempo. Recomenda-se usar a vitamina C durante o dia e o retinol à noite, pois este não se dá bem com o sol. Nunca se esqueça do protetor solar.