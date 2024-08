A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Justiça

Problemas novos ou antigos ficando em focos para serem resolvidos de vez. É hora de compreender a importância das decisões definitivas e finalizações. O que muda a partir de agora pode ser fundamental para viver com mais tranquilidade e deixar o crescimento fluir.

Capricórnio - Carta dos Amantes

Aproveite os prazeres do presente, mas não se mantenha vivendo em idealizações e ilusões. É hora de entender como algumas relações e situações funcionam na prática. Ao acessar a verdade, é possível usar a arte e criatividade a seu favor, sem cair em fantasias vazias.

Aquário – Carta da Justiça

Sonhos e promessas do passado voltam para a sua mente, o lembrando daquilo que precisa ser trabalhado e realizado. Comece a cumprir sua palavra e fazer reflexões importantes sobre o futuro que deseja.

Peixes - Carta da Temperança

Separações, distanciamentos e decisões. É hora de focar em iniciar uma nova fase e evoluir, ouvindo mais as necessidades do seu coração e alma. Apenas tenha consciência das mudanças realizadas para que as coisas são bem e não o contrário.