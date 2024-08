Perfumes masculinos ‘ANTIGOS’ que ainda combinam com os dias atuais

Milhares de perfumes são lançados com certa frequência, mas entre as diversas fragrâncias disponíveis, algumas delas acabam se destacando.

Seja perfumes atuais ou clássicos, existem aromas que se sobressaem uns dos outros, principalmente aqueles mais agradáveis ao olfato e que possuem qualidade e exclusividade no aroma.

As fragrâncias citadas a seguir, por exemplo, foram lançadas na década de 90 e a mais de 30 anos continuam fazendo um enorme sucesso entre os homens. Será que você tem alguma delas na coleção? Confira!

Polo Sport - Ralph Lauren (1994)

Para aqueles homens que gostam de perfumes importados com aroma refrescante, com o nome autoexplicativo. Combina bem com a prática esportiva, principalmente em dias mais quentes.

As notas de topo são Aldeídos, Hortelã, Lavanda, Bergamota, Mandarina, Limão, Artemísia e Néroli. As notas de coração são Alga Marinha, Gengibre, Gerânio, Jasmim, Cyclamen, Pau-Rosa e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro, Madeira Guaiac e Âmbar.

Homem - Natura (1997)

Entre os perfumes nacionais, a linha Homem de Natura é uma das mais clássicas e conhecidas. A linha trouxe diversas novidades e fragrâncias modernas com o passar dos anos, mas Homem tradicional, percursor dessa história de sucesso, continua sendo essencial em uma coleção de respeito. Versátil, também se encaixa no uso diário.

Traz as notas de topo em Gengibre, Bergamota e Noz-moscada, acompanhadas de nota de coração em Maçã, Pera e Pêssego e no fundo Cedro, Almíscar e Sândalo.

Acqua di Gio - Giorgio Armani (1996)

Outra figurinha, ou melhor, perfume importado obrigatório em um acervo masculino. Acqua di Gio é referência entre os perfumes aquáticos e cítricos. Mas se engana quem acha que esse perfume é básico, pois seu aroma pode se tornar extremamente elegante e perfeito para dias mais quentes no escritório.

Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli estão nos acordes de topo. Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Alecrim, Pêssego, Frésia, Jacinto, Cyclamen, Violeta, Coentro, Rosa, Noz-moscada e Resedá podem ser encontrados nas notas coração e Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli e Âmbar nas notas de fundo.

*A lista foi retirada do canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’ e as notas do site ‘Fragrantica’.