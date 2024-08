O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 5 de copas

Permita que seu coração confie de novo nas relações. Família ou afetos tomam um lugar importante em sua vida e existe a necessidade de mediar as situações com sabedoria para fortalecer os laços.

Capricórnio - 9 de espadas

Momento de superar os obstáculos e rupturas. Sua garra e coragem podem ficar mais fracas se você não absorver as aprendizagens e renovar sua confiança em si mesmo. Levante-se e dê a volta por cima para que o sucesso seja todo o seu em tudo o que desejar.

Aquário – Carta 5 de espadas

Cuidado com as dificuldades que podem chegar por pessoas que tentam se aproveitar de você ou de alguém próximo. Fique atento e não abra oportunidades para roubo; é hora de manter os olhos abertos com as outras pessoas.

Peixes – 4 de copas

A fase pede que as relações e compromissos sentimentais sejam lidados com paciência. É preciso ser claro e leal, deixando de se envolver em intrigas e mágoas do passado que só atrapalham sua vida.