As ‘cherry red nails’ vão arrasar: 4 ideias para adotar a próxima manicure da moda

As temporadas mudam e trazem consigo uma série de tendências de moda e beleza que capturam perfeitamente a sua essência, como as unhas cherry red.

A manicure inspirada na cor da doce e suculenta fruta será uma das grandes sensações da próxima temporada, graças à elegância e atratividade natural que proporciona às mãos instantaneamente.

A manicure Sigourney Nuñez afirmou à InStyle que: “o vermelho cereja é uma cor ousada e vibrante que lembra a fruta suculenta. É tão chamativo quanto uma cereja madura, brilhante e rechonchuda. Chama a atenção por ser o toque de cor perfeito para fazer uma declaração”.

“O vermelho cereja também é muito atemporal e pode aumentar sua confiança e segurança em si mesma”, acrescentou sobre a tendência que as celebridades como Jenna Ortega já estão começando a usar em diferentes tonalidades de cereja: desde as mais vibrantes e chamativas até as mais profundas.

As unhas cherry red serão uma das grandes tendências de manicure da próxima temporada | (Instagram)

4 ideias de unhas vermelho cereja para usar

Se você se interessou por esta manicure e quer usá-la, basta continuar lendo para ver quatro ideias de unhas vermelho cereja para inspirar você a usar o design em tendência para a próxima temporada de outono.

Unhas vermelho cereja ao estilo coquete

As mulheres muito femininas podem optar por usar as unhas cherry red em um design gelatinoso e coquete. Assim como este bonito e simples design que certamente atrairá todos os olhares.

As unhas cherry red serão uma das grandes tendências de manicure da próxima temporada | (Instagram)

Unhas tradicionais vermelho cereja

Aquelas que preferem seguir as tradições podem optar por unhas vermelho cereja clássicas em um tom brilhante, intenso e liso que parece muito sofisticado e combina bem com qualquer visual.

As unhas cherry red serão uma das grandes tendências de manicure da próxima temporada | (Instagram)

Unhas vermelhas cereja com efeito olho de gato

As amantes de unhas que são visualmente mais interessantes devem experimentar a manicure vermelho cereja com efeito de olho de gato ou efeito de veludo, que adicionam dimensão ao resultado final.

As unhas cherry red serão uma das grandes tendências de manicure da próxima temporada | (Instagram)

Unhas vermelhas cereja francesas

Se o seu estilo é a manicure francesa, você pode trocar a tradicional ponta branca pelo vermelho cereja que será tendência na próxima temporada. O look é muito elegante, mas também original e divertido.