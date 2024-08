O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Nada

Muitas vezes, é importante dar um tempo e permitir que o silencio e a calma se comuniquem com você. É hora de se sentir mais completo ao se conectar com seus pensamentos e essência, pois isso é o que trará as respostas que procura.

Virgem – Carta da Consciência

Hora de criar consciência para realizar mudanças importantes e não cair mais na frustração das ilusões. O universo é grande, mas sua existência é importante. Contemple a grandeza, mas não se esqueça de escrever sua própria história, pois esse é o seu trabalho, principalmente no amor.

Libra – Carta do Cansaço

Ao lidar com tantas preocupações e responsabilidades, as energias podem desaparecer. É importante buscar momentos e estratégias para recarregar-se de positividade, sentir-se mais leve e olhar para necessidades que devem ser priorizadas. Abraçar o mundo pode o deixar sem força para fazer o básico depois.

Escorpião – Carta dos Amantes

O amor verdadeiro só chega após algumas rupturas que abrem portas para o novo. Não tenha medo de enfrentar o caos e manter a calma, fé e determinação; você está protegido e pode recomeçar a vida de maneira muito mais abundante. Apenas confie no caminho trilhado e não desanime!