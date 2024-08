Não é todo perfume que exala um aroma agradável para todos os olfatos. As fragrâncias que você confere a seguir, por exemplo, são consideradas bem maduras, ou seja, costuma agradar apenas aquelas pessoas mais velhas ou que já tem um conhecimento maior de perfume.

E se você faz parte deste grupo e está afim de conhecer aromas potentes e maduros, confira 5 fragrâncias para homens que entendem de perfume!

Malbec Absoluto - O Boticário

As notas de topo são: Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cardamomo, Cassis, Folhas de Violeta, Bergamota, Lima, Limão e Mandarina. As notas de coração são: Licor, Frutas Secas, Cedro da Virgínia e Patchouli da Indonésia. As notas de fundo são: Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.

Zaad Santal - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda. As notas de fundo são: Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Heroin Sport - Sapientiae Niche

As notas de topo são: Zimbro, Lavanda, Pimenta Rosa, Bergamota da Calábria, Alecrim e Fêno. As notas de coração são: Absinto, Cannabis, Amêndoa Amarga e Íris. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento, Cedro, Camurça branca e Patchouli.

Celebration - Maison Viegas (Inspirado Jubilation XXV - Amouage)

Notas de saída: Laranja, Lábdano, Olibanum. Notas de corpo: Cravo, Mel, Madeira Guaic, Folha de Louro, Trevo, Rosa, Orquídea e notas de fundo: Opoponax, Agarwood, Mirra, Patchouli, Âmbar, Cedro, Musgo de Carvalho.

Octano - Nuancielo

Topo: Flor de Noz-Moscada, Lavanda, Cedro, Camomila, Mandarina, Espinheiro branco, Bergamota e Limão. Corpo: Folha de Violeta, Noz-moscada, Cedro, Sândalo, Cravo, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale. e notas de fundo: Couro, Vetiver, Almíscar, Âmbar, Patchouli e Fava Tonka.

*A lista foi retirada do canal do Youtube ‘Matt Fragrance’.