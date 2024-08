Potencialize o seu visual com brincos maxi: 4 dicas para tirar o melhor proveito deles

Potencia tu look con unos maxipendientes: 4 consejos para sacarles provecho

Talvez você seja uma daquelas mulheres que costumam usar brincos pequenos o tempo todo, pois não se atrevem a usar brincos maxi, seja por serem chamativos ou por não saberem como usá-los. Esses acessórios são muito úteis e, uma vez que você saiba alguns truques para tirar proveito deles, poderá usá-los com total segurança, sabendo que ficarão divinas sem precisar fazer tanto esforço com suas roupas.

ANÚNCIO

Um look básico pode mudar completamente apenas usando esses brincos. No entanto, é importante ter em mente certos aspectos para não cometer erros e acabar jogando contra você. Duas especialistas em moda compartilharam alguns truques fabulosos em seus canais no YouTube.

Os maxi brincos dão um toque glamoroso tanto ao rosto quanto ao cabelo e pescoço, pois estando tão perto destas três zonas, proporcionarão equilíbrio ao estilo.

1. Com que tipo de roupa podem ser usados

A fashionista Maloy Torres afirma que é vital ter sempre em mente que tipo de roupas serão usadas, pois isso determina se terão ou não um efeito adequado. Ela recomenda combiná-los com vestidos ou blusas que tenham um decote simples, como alças finas, tomara que caia e ciganinha, entre outros.

Além disso, destaca que se estiver usando roupas estampadas como animal print, é melhor dispensar esses acessórios. Se optou por incluir uma camisa com gola, deve desabotoar a parte de cima para formar um decote em V e assim destacar melhor os brincos grandes.

2. Combiná-los com outros acessórios?

A dimensão desses brincos é tão grande que não será necessário usar outras peças, porque se supõe que eles serão os protagonistas do visual. A especialista em moda, Chantal Torres, aconselha que se você usar brincos grandes, não deve usar colar, para deixá-los brilhar sozinhos. É vital conseguir o equilíbrio perfeito.

Se quiser usar um colar, certifique-se de que seja bem minimalista. É melhor optar por pulseiras simples ou um anel grande, assim nada distrairá a atenção do seu rosto.

ANÚNCIO

3. Cuidar da área do pescoço e dos ombros

Todos os acessórios podem ser seu inimigo ou melhor aliado se souber usá-los, e os brincos não são exceção, especialmente os de grande volume. Por isso, é importante conhecer também o seu corpo. Se tem pescoço curto, então não deve usar brincos longos que cheguem aos ombros, pois terá o efeito contrário.

Para isso, você pode recolher o seu cabelo para trás e optar por um corte que combine com o formato do seu rosto, para enquadrá-lo e não chamar a atenção para o pescoço curto. Se você tem um pescoço longo, então pode usá-los, mas também considerando o formato do seu rosto. Tudo se resume a encontrar um equilíbrio perfeito. Se você tem ombros largos, os cortes longos que chegam a essa área são os melhores.

4. Brincos maxi de acordo com o tipo de rosto

De acordo com as especialistas, estes são os brincos grandes que você pode usar de acordo com o seu rosto.

Coração: os brincos maxi que são maiores na parte de baixo são ideais, assim como aqueles em forma de lágrima. Evite os que terminam em ponta.

Redondo: os brincos ideais são os longos e estreitos. Adeus aos brincos ovalados.

Alargado: optar por brincos que sejam mais largos do que compridos, que gerem volume na horizontal.

Quadrado: este tipo de rosto fica ótimo com brincos circulares, pois suavizam a área da mandíbula.

Ovalado: podem usar qualquer tipo de brincos, pois todos realçarão seus traços.