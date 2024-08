Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 27 e 9

Notícias de longe e algumas partidas podem se tornar assunto em sua vida de novo. Tranquilize a mente e siga em frente para que o novo invada sua vida com flores recém desabrochadas.

Touro – Cartas 17 e 32

O equilíbrio interno e no lar é valioso, mas muita gente esquece bastante disso. Lembre-se que tem coisas que se ninguém se faz responsável, elas simplesmente são apagadas e a falta pode levar a grandes problemas.

Gêmeos – Cartas 13 e 26

Muito se fala sobre tomar cuidado com a traição dos outros, mas todos estão sujeitos a trair e serem traídos. Cuidado para não cair na tentação de apunhalar os outros pelas costas, pois o resultado será colhido mais tarde.

Câncer – Cartas 2 e 1

Continue agindo com sabedoria e se prepare para notícias que irá receber. É hora de confiar no seu taco e ficar atento com suas responsabilidades para que tudo corra bem.