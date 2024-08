O que é o dermaplaning, a tendência de barbear o rosto que está arrasando no Tik Tok

Manter um cutis de porcelana é um dos objetivos em que milhões de mulheres trabalham diariamente, recorrendo a diferentes procedimentos estéticos. Atualmente, há um que está ganhando muito destaque no Tik Tok: é o dermaplaning, uma técnica que, embora não seja nova, está sendo muito replicada para conseguir um rosto suave.

Geralmente, as mulheres que sofrem da Síndrome do Ovário Policístico (SOP) costumam fazer a barba para remover os pelos grossos ou excessivos que crescem devido à condição. No entanto, o dermaplaning é um procedimento semelhante, mas as sutilezas que o diferenciam de outras técnicas o tornam muito mais eficaz.

Este procedimento consiste em "remover os pelos faciais através do barbear, o que, além disso, provoca uma esfoliação superficial muito mais agressiva do que outros métodos comumente utilizados", de acordo com a dermatologista da Unidade Estética Facial do Grupo Pedro Jaén, na Espanha, a Dra. María Marcos, conforme citado no jornal ABC. Esse barbear não é invasivo e é feito com um bisturi, deixando a pele mais suave e brilhante.

Vantagens do dermaplaning

Entre os benefícios do dermaplaning, destaca-se que permite que os produtos de beleza sejam melhor absorvidos, de acordo com o farmacêutico Eduardo Senante, proprietário da Farmácia Senante em Zaragoza, Espanha. Ele explicou que isso ocorre porque, ao não haver pelos faciais, não há mais sujeira presa, o que significa que não há mais barreiras.

Remove células mortas, o que ajuda a melhorar a textura da pele e promove a regeneração celular. Deixa a pele com um toque mais suave e uma aparência mais luminosa. Além disso, para aqueles que sofrem de acne, minimiza a aparência de linhas finas e cicatrizes de acne, embora não elimine completamente essas imperfeições, pode torná-las menos visíveis. Quanto à maquiagem, a fixação é mais uniforme.

Por que não deve fazer isso

Os dermatologistas, como Marcos, não recomendam este processo de barbear e esfoliação, pois afirmam que existem outros tratamentos permanentes igualmente eficazes. No entanto, também há o risco de causar vermelhidão, irritação ou sensibilidade na pele, especialmente em pessoas com pele sensível.

Claro, não se pode ignorar que cortes acidentais podem ocorrer se não forem feitos corretamente. Os efeitos do dermaplaning são temporários, então é necessário repetir o procedimento a cada três ou quatro semanas para manter os resultados, o que acaba se traduzindo em um gasto constante de dinheiro.