Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Leão - Carta A Força

Os problemas podem ser domados de uma maneira que você chegará a se surpreender. Não existem dificuldades extremas agora, mesmo que as dificuldades sejam grandes, existe leveza, esperteza e instinto para superar os obstáculos. A lealdade também estará ao seu lado para poder auxiliar positivamente nesse momento.

Virgem – Carta O Reino de Arawn

Nem sempre a sorte está ao nosso favor e é preciso estar preparado para momentos complexos. Se proteja sempre e não se deixe dominar por desejos de vingança, intrigas e pessoas que entram em sua vida apenas para promover o caos. É momento de ter muita cautela e ser precavido.

Libra – Carta A ilusão

Existem ilusões e imaginações que tomam conta da sua atenção, o que o impede de focar na realidade e no presente. Isso é ruim não apenas para a sua energia, mas também o deixa cego e sem a capacidade de agarrar boas oportunidades que são importantes para o seu crescimento. Seu reflexo na água pode enganar, pois nele o que é de esquerda vira direita e o que é direita vira esquerda. Tenha cuidado para não acreditar na ilusão e basear sua vida nela.

Escorpião – Carta A Grande Mãe

Momento de muita introspecção, pois algo grande está sendo gerado dentro de você e dará frutos importantes. Compreenda que a vida é um ciclo e tire o melhor dessa etapa, com a graça de uma jovem, a paciência de uma mãe e a sabedoria de uma avó. Respeite a colheita e tenha sempre calma para refletir.