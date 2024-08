Perfumes femininos nacionais que toda mulher compra mais de uma vez

Você é do tipo que ama ter vários tipos de perfumes ou sempre compra o mesmo? Se você faz parte do segundo grupo, provavelmente algum dos perfumes listados a seguir foi um dos seus favoritos.

As 5 fragrâncias nacionais a seguir, sejam elas clássicas ou mais atuais, estão entre as mais famosas entre as mulheres, sendo os aromas obrigatórios em qualquer acervo feminino. Confira!

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são: Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são: Notas Florais, Flor de Laranjeira, Tuberosa, Violeta e Lótus. As notas de fundo são: Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Luna - Natura

As notas de topo são: Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Maçã, Pêssego, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são: Óleo de Rosa, Óleo de Rosa Turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta. As notas de fundo são: Patchouli, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Maltol, Âmbar e Extrato de CO2.

Elysée - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são: Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Ilía - Natura

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Lily - O Boticário

As notas de topo são: Pêssego, Damasco, Pera, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Violeta, Íris, Narciso e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.

*As notes foram retiradas do site ‘Fragrantica’.