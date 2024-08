Biscuit blonde balayage: a técnica de coloração sutil e sofisticada

As tendências de cabelo para a próxima temporada já começaram a surgir, como o favorecedor balayage loiro biscuit.

A nova técnica sutil de coloração capilar mistura tonalidades frias e quentes para obter uma aparência natural cheia de luz que traz luminosidade e dimensão ao rosto, de acordo com a Glamour.

Por isso, trata-se de um design de cor ideal para renovar os cabelos de forma sofisticada e atual sem afetar a saúde do fio capilar. Quer saber mais sobre este estilo? Continue lendo.

Como é o biscuit blonde balayage

De acordo com a revista citada anteriormente, o biscuit blonde balayage é uma técnica de coloração que se inspira nas tonalidades suaves dos biscoitos.

O estilo produz uma mudança sutil, mas bastante importante ao adicionar luz e dimensão ao cabelo de baixa manutenção. Além disso, por ser um balayage, permite uma transição suave entre cores.

Graças a isso, a coloração consegue um efeito ‘sunkissed’ sobre a cabeleira que pode ser exibido durante qualquer estação.

Biscuit blonde balayage

O balayage loiro biscoito, em português, também tem vários benefícios. Como o fato de ser de baixa manutenção; sua aparência natural, multidimensional e sofisticada ou sua incrível versatilidade.

Se adapta perfeitamente a uma variedade de tipos de cabelo e tonalidades de pele. Além disso, é totalmente personalizável de acordo com as preferências, seja para um efeito mais suave ou mais acentuado.

Por último, esta técnica de coloração causa menos danos ao cabelo, pois não requer descoloração de todo o cabelo, o que permite preservar melhor a saúde do cabelo a longo prazo.

Biscuit blonde balayage

Como é criado o biscuit blonde balayage?

Se você está interessado no biscuit blonde balayage e quer experimentá-lo, a primeira coisa que você deve fazer é marcar uma consulta com um colorista de confiança para determinar se é uma técnica adequada para você.

E embora funcione maravilhosamente com diferentes cores de pele e tipos de cabelo, você terá melhores resultados se a coloração for personalizada. Se você for uma candidata, deve preparar seu cabelo.

O cabelo deve estar limpo e completamente seco antes de começar. Dependendo do profissional, pode ser que peçam para fazer um condicionamento dias antes do processo de coloração.

Em seguida, o especialista irá aplicar a cor a mão livre e em mechas de cabelo específicas de forma estratégica. Como você fará um biscuit blonde balayage, serão usados tons de loiro frios e quentes.

Biscuit blonde balayage

Primeiramente, o estilista aplicará as tonalidades mais escuras na área da raiz. Depois, ele começará a fazer a transição para as cores mais claras nas pontas do cabelo.

O objetivo é alcançar um efeito degradê sutil e acabamento natural que proporcione profundidade. Após a coloração ser finalizada, é permitido agir por um tempo determinado e depois enxaguar.

Geralmente, é aplicado um condicionador para selar a cor e adicionar brilho. Por fim, é aconselhado um corte e penteado com ondas que realce os tons do biscuit blonde balayage.