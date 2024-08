A sua forma de dormir influencia a celulite? Aqui está a forma correta de melhorar a circulação

Sabia que 98% das mulheres tiveram celulite em algum momento de suas vidas? Assim disse Carmen Navarro, uma esteticista espanhola reconhecida. Desta acumulação de gordura, quase nenhuma mulher escapa, é por isso que é importante entender por que ela aparece, como tratá-la e se isso representa algum risco no futuro. Para muitas, é uma inimiga da qual nunca se livram.

Não importa se é magra, rechonchuda ou curvilínea, não tem a ver com o peso, nem se é sedentária ou uma grande desportista, até as modelos e melhores atletas do mundo têm tido a temida celulite. É uma condição que prevalece mais nas mulheres, precisamente devido à sua anatomia, uma vez que nos homens, a acumulação de tecido adiposo é diferente.

Um artigo do jornal El Mundo descreve que se trata de uma alteração das células adiposas (de gordura) que se localiza em áreas específicas onde essas células de gordura se acumulam e causam um estagnamento da microcirculação e dos líquidos. O resultado são protuberâncias e covinhas nos quadris, glúteos, coxas e abdômen, normalmente (embora os braços também possam ser afetados), o que faz com que a pele pareça irregular, com caroços. Isso foi explicado pela Sociedade Espanhola de Medicina Estética.

Algumas das razões pelas quais as mulheres apresentam mais celulite do que outras se devem principalmente ao estilo de vida que levam. Portanto, se você é do tipo que fuma regularmente, consome bebidas alcoólicas, leva uma vida sedentária, bebe pouca água e líquidos, passa a maior parte do tempo sentada, consome muito sal, açúcar e farinha refinada, ou adora roupas apertadas, é muito provável que tenha que lidar mais com esses furinhos.

Como dormimos afeta o aparecimento da celulite?

No entanto, há algum tempo, também foi acrescentado outro comportamento que favorece a aparência e a forma como as mulheres dormem, basicamente porque "O sono condiciona a temperatura da pele e influencia a circulação sanguínea, aumentando-a. Uma maior circulação sanguínea no tecido adiposo subcutâneo favorece e potencializa os mecanismos lipolíticos e o drenagem cutânea", explicou Rosa Estébanez, representante médica da marca Sometoline Cosmetic.

"A posição horizontal que adotamos ao dormir origina um aumento imediato do fluxo sanguíneo em todas as áreas do corpo. Isso facilita o drenagem de acúmulos de resíduos, a oxigenação dos tecidos e a eliminação de líquidos em excesso", acrescentou.

O ideal é descansar de lado para uma melhor circulação sanguínea e evitar retenção de líquidos. Recomenda-se usar uma almofada sob as pernas para favorecer a circulação. Dormir de barriga para cima ou com as pernas esticadas favorecerá o aparecimento ou agravamento da celulite.