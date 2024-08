A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Carro

Prepare-se para mudanças acontecendo em breve ou chegando com certa velocidade. Na vida amorosa, esses novos caminhos que se abrem podem ser melhores, mas é necessário abrir a mente e nunca deixar de buscar o equilíbrio que trará a tranquilidade emocional. Saiba tomar as decisões com maturidade.

Capricórnio – Carta O Louco

Seja mais responsável por aquilo que semeia e colhe. Está faltando administração e poder de decidir em sua vida, pois essa bagunça o deixa estancado e com chances de perder oportunidades importantes.

Aquário – Carta da Morte

As finalizações sempre podem acontecer, mas é preciso ter sabedoria para lidar com elas, lembrando que a base de tudo é a mudança e a coragem de não desmoronar. Levante a cabeça e acredite em sua força, pois esse será o caminho para ser ainda maior.

Peixes – Carta A Lua

Momento de ser mais responsável e consciente ao ceder aos instintos e tomar atitudes. Nem todo prazer o convém e alguns podem até trazerem grandes dores de cabeça. É importante ponderar e não agir só por impulso.