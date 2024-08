A poderosa planta que ajuda a se libertar dos bloqueios econômicos e a atrair abundância

A planta da arruda, além de suas múltiplas propriedades e benefícios, possui um poder mágico capaz de ajudar você a se libertar de bloqueios econômicos e atrair abundância.

Nativa do sul da Europa, especialmente Espanha e França, essa planta pode ser cultivada em qualquer lugar do mundo. Também conhecida como Erva da Graça, Erva Amarga e Erva do Arrependimento, ela é infalível no jardim da sua casa.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, a arruda é utilizada para diversos fins e, no mundo esotérico, é classificada como uma protetora contra todos os males, afastando e protegendo da negatividade, da inveja, do mau-olhado e de qualquer tipo de magia.

Para ativar o poder da arruda, você precisará de alguns ramos dessa planta. Passe-os três vezes pelo seu corpo, da cabeça aos pés.

Em seguida, repita a seguinte frase: “Amada Ruda, junto com o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Rafael, libere tudo o que é negativo e está me estagnando.”

Repita esse processo por três dias seguidos, uma vez por mês.

Ainda de acordo com as informações, com essa técnica simples e sem custo, você realizará uma limpeza profunda, eliminando obstáculos, bloqueios e restrições que impedem seu progresso e atraem fortuna para sua vida.

