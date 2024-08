Inovação e design: conheça os escritórios mais descolados do mundo

As maiores empresas de tecnologia do mundo não apenas se destacam pela inovação em seus produtos, mas também pelos ambientes de trabalho que oferecem. De acordo com GQ Lifestyle, escritórios como os da Apple, Nvidia e Google são verdadeiras obras de arte arquitetônicas, projetadas para inspirar colaboração, criatividade e bem-estar entre seus funcionários. Esses espaços, além de funcionais, são desenhados para atrair talentos e, em alguns casos, até mesmo turistas curiosos.

Apple Park: símbolo de sustentabilidade e inovação

O Apple Park, localizado em Cupertino, Califórnia, é um exemplo marcante de como a arquitetura pode refletir os valores de uma empresa. Inaugurado em 2018 após um investimento colossal, o complexo abriga dezenas de milhares de funcionários em um edifício em formato de anel gigante. O design privilegia a integração com a natureza, com grandes espaços abertos e iluminação natural. Movido totalmente por energias renováveis, o Apple Park também conta com 9 mil árvores, um centro de visitantes, e mais de 3 km de trilhas para caminhada e corrida, além de instalações de pesquisa e desenvolvimento.

Nvidia Voyager: tributo à ficção científica

Em Santa Clara, Califórnia, a Nvidia inaugurou em 2022 seu novo escritório, batizado de “Voyager”. O edifício, que se inspira na espaçonave da série Star Trek, foi projetado para facilitar a colaboração entre os funcionários, com amplos espaços abertos e um design que imita elementos da natureza. A recepção, por exemplo, lembra uma montanha, com uma estrutura de concreto e madeira que serve tanto como espaço de trabalho quanto para momentos de relaxamento.

Googleplex: o clássico escritório descolado

O Googleplex, em Mountain View, Califórnia, é um dos escritórios mais icônicos quando se fala em ambientes de trabalho criativos. O campus do Google é conhecido por suas áreas externas descontraídas, incluindo estátuas, uma quadra de vôlei de praia e até mesmo uma oferta de mel fresco para os funcionários. Esse ambiente descontraído é projetado para estimular a criatividade e o bem-estar, refletindo a cultura inovadora da empresa.

Pinterest em Dublin: conexão com a natureza

Os novos escritórios do Pinterest em Dublin, inaugurados recentemente, se destacam por sua conexão com o ambiente natural. Inspirado nas florestas célticas, o espaço inclui estações de trabalho cercadas por verde e ambientes que imitam sons da natureza. Há também áreas inspiradas em pubs tradicionais, proporcionando um espaço de trabalho que combina produtividade com lazer.