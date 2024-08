Unhas de vidro: 5 ideias para experimentar a nova tendência em manicure da temporada

Ao longo desta temporada, dezenas de estilos de unhas muito diferentes se tornaram tendência em manicure. Um dos mais recentes a conseguir isso são as unhas de vidro.

Também conhecidas como unhas "glass", este design chamativo originou-se na Coreia do Sul e é caracterizado por apresentar uma aparência extremamente limpa, muito brilhante e, em geral, super saudável.

“A ideia das unhas glass surgiu das manicures que procuravam técnicas para alcançar o acabamento mais brilhante e reflexivo que pudessem criar para uma unha”, afirmou a manicure Harriet Westmoreland à Vogue.

“A manicure glass é mais sutil do que um cromo clássico e a luz reflete como vidro em vez de um efeito cromado: este é o próximo passo após o cromo”, explicou a técnica de unhas das celebridades.

No entanto, embora pareçam simples de fazer, é preciso ter muita habilidade na manicure para que o efeito fique bom. "A chave para uma unha glass é a aplicação correta", disse.

"O cromo é aplicado como base e depois uma camada de gel transparente é aplicada por cima (ápice) bastante espessa; isso reflete a luz que é refletida no cromo, mas de forma mais sutil, porque o cromo está sob o gel transparente, em vez de sobre ele," apontou Westmoreland à revista.

Se esta manicure também chama sua atenção, mas você não sabe como aderir à tendência, continue deslizando para ver cinco ideias de unhas de vidro para inspirar você a experimentá-las.

Unhas de vidro clássicas

A melhor maneira de aderir à tendência de unhas glass é apostando na versão mais clássica da manicure. Como estas, que têm seu acabamento cromado característico discreto sobre uma base nude.

As unhas de vidro se destacam graças ao seu lindo acabamento brilhante | Instagram (Instagram)

Unhas de vidro naturais

Outra forma tradicional de usar as unhas glass é com um design em cores que proporcionem um resultado natural. Como estas em bege, que obtiveram seu brilho da aplicação de pó cromo em branco.

Unhas de vidro com brilho suave

Se gostas de unhas em tons de rosa suave ou outras tonalidades muito claras, aposta neste estilo de unhas de vidro com um brilho muito sutil ideal para mulheres elegantes e muito femininas.

Unhas de acabamento perolado glass

As amantes dos efeitos perolados nas unhas ficarão felizes em saber que também há um estilo de unhas de vidro com este acabamento que fica muito bonito e combina com todos os looks.

Unhas de vidro estilo aurora

Se quiser uma manicure glass que se assemelhe a um autêntico cristal, você tem que experimentar as inspiradas no estilo aurora. Não são apenas ultrarrefletentes, também têm uma cor muito chamativa.