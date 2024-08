Perfumes femininos indicados para o uso diário

Você sabia que não são todos os perfumes que combinam com o uso diário? Devido à composição de notas e estilo, algumas fragrâncias combinam mais para determinadas horas do dia, outras de acordo com o clima, e assim por diante. Desta forma você utiliza o aroma perfeito sem incomodar ninguém.

Mas afinal, quais seriam os perfumes femininos mais indicados para o uso diário? Confira 4 ótimas opções a seguir.

Poema - Água de Cheiro

Este perfume é um dos mais indicados principalmente por sua composição leve e simples, que traz Notas Verdes no topo, seguidas por um coração com nota de Jasmim e finalizando com um fundo em Almíscar. Possui o famoso cheiro de limpeza e pode ser utilizado em altas temperaturas.

Limão Siciliano - Phebo

Com um nome autoexplicativo, este é uma boa opção para. quem gosta de perfumes cítricos, com a nota de limão que se sobressai. Pela composição também simples, pode ser utilizado perfeitamente por homens e mulheres.

As notas de topo são Bergamota, Alecrim, Artemísia e Pimenta Preta. As notas de coração são Limão Siciliano, Jasmim, Violeta e Rosa e as notas de fundo são: Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Aquavibe Framboesa e Cassis - Avon

Indo para um lado mais frutado e floral, com um toque adocicado, este é uma boa opção para quem busca custo-benefício.

Framboesa, Amora e Limão são as notas de topo. As notas de coração são Frésia, Cassis e Rosa e no fundo possui Cedro, Almíscar e Sândalo Australiano.

Body splash Magnific - Eudora

Para mulheres que queiram chamar um pouco mais de atenção no dia-a-dia, um macete é utilizar a versão body splash de Magnific, da Eudora, pois apresenta um aroma mais suave.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Fios de Açúcar, Bergamota e Pera. As notas de coração são Rosa, Magnólia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro, Âmbar e Almíscar.