Os signos que se conectam com as pessoas após o Portal do Leão

Na data 8/8, aconteceu o “Portal do Leão” e muitas energias foram movimentadas. Para alguns signos do zodíaco, o acontecimento marcou uma etapa importante para as relações e para se conectar com as pessoas.

Confira a seguir:

Libra

Este é um dos melhores momentos para conhecer novas pessoas e aprofundar as conexões. Mostre-se ao mundo e movimente-se para encontrar pessoas interessadas em coisas semelhantes. Será momento de refletir sobre sua posição social e cooperação com os outros.

Escorpião

A energia será de busca por reconhecimento e alcançar objetivos de carreira. Seu desejo e força de vontade ficam em evidência e o fazem aproveitar oportunidades. Com as habilidades de liderança em alta, você conhece mais pessoas ou melhora a conexão com as que estão ao seu redor.

Sagitário

Muita aprendizagem e sabedoria sendo colocada em prática a partir de agora. É momento de agir e expandir a mente e as relações. A intuição estará em alta e o colocará em contato com experiencias importantes. Abrase a essência aventureira e corajosa, mas não aja por impulso.