O que é “ladylike”, a tendência de moda que dominará a próxima estação

Se é uma mulher que aposta num estilo simples e clássico, então o “ladylike” vai te encantar nesta próxima temporada, que começará em 22 de setembro. Está inspirado na feminilidade das décadas de 40 e 50, e é muito sofisticado, pois os detalhes são muito bem cuidados.

ANÚNCIO

Segundo o consultor de imagem espanhol, Rubén Troya, é “muito elegante. Caracteriza-se por usar roupas confortáveis, que lhe conferem um toque chique e sofisticado, incluindo o uso de blazers ou jaquetas over size, mas sem serem demasiado grandes. As cores neutras são essenciais e podem ser combinadas com cores ousadas como o vermelho e o rosa. Estampados florais também têm lugar”.

Este visual é conseguido usando roupas de tecidos fluidos, com cortes clássicos. Se tiverem estampas, costumam ser doces e em tons pastel. Os vestidos são os que mais predominam. De acordo com a Vogue, especialistas em moda, pode-se começar usando grandes laços, babados e tecidos delicados.

“A combinação com bolinhas potencializa o efeito romântico, enquanto as meias coloridas, sem serem disruptivas, adicionam um toque pop que relaxa a formalidade inerente à inspiração ‘primeira-dama’”, detalhou o veículo de comunicação. Enquanto isso, a Telva aconselha: “Então, se você quer se introduzir nessa corrente, sua primeira compra pode ser uma blusa com laço no pescoço. O laço é melhor se for maxi. Para não saturar o estilo”. Entre as peças básicas, destaca-se também o vestido Tweed.

As vantagens do “ladylike”

Um dos grandes pontos positivos deste estilo é que ele define a silhueta de qualquer mulher, marcando a cintura com saias em linha A e vestidos rodados. Além disso, as rendas ganham destaque, assim como os acessórios, como babados, laços, botões decorativos, bordados e pérolas, que conferem grande vistosidade. Muitas pessoas até se atrevem a usar chapéus, luvas e clutches.

O estilo “ladylike” é ideal para mulheres que apreciam uma estética clássica e feminina. Favorece aquelas que têm uma aparência de ampulheta, pois destaca a cintura, mas também pode ser adaptado a outras formas de corpo com a escolha adequada de roupas e cortes.

Roupas básicas para começar neste mundo

Vestidos de Linha A: Clássicos e elegantes, perfeitos para quase qualquer ocasião.

ANÚNCIO

Saias de Cintura Alta: Especialmente as saias lápis e rodadas.

Blusas com Detalhes: Mangas bufantes, laços no pescoço e rendas.

Casacos Justos: Com cortes elegantes e detalhes femininos.

Sapatos Clássicos: Saltos fechados, sapatilhas e sandálias delicadas