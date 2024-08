Veja os melhores perfumes para presentear seu pai

O Dia dos Pais é comemorado neste domingo (11) e se você ainda não adquiriu o presente para seu pai, corre que ainda dá tempo!

Para ser adquirido de última hora, uma ótima lembrança para quem você ama seria um perfume. Veja a seguir indicações perfeitas de fragrâncias nacionais para dar de presente para o seu pai.

Homem Nós - Natura (2024)

As notas que compõem este perfume são Pimenta Preta, Cumarina, Notas Amadeiradas, Cardamomo, Âmbar e Íris.

Malbec Icon - O Boticário (2024)

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota, Limão e Tomilho. As notas de coração são Noz-moscada, Lavanda e Folhas de Cedro e as notas de fundo são: Cedro, Patchouli, Vidoeiro, Vetiver e Âmbar.

Biografia - Natura (1994)

As notas de topo são Limão, Bergamota, Gálbano, Gerânio, Toranja e Lilás. As notas de coração são Noz-moscada, Lavanda e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Cedro, Sândalo, Vetiver, Musgo de Carvalho, Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Portinari Absoluto - O Boticário (2023)

As notas de topo são Cardamomo, Toranja, Pimenta Rosa e Junípero ou zimbro. As notas de coração são Sândalo, Cedro Atlas, Gerânio e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Madeira Guaiac, Styrax, Patchouli, Fava Tonka e Almíscar.

Kaiak Aventura - Natura (2003)

As notas de topo são Bergamota, Artemísia e Cassis. As notas de coração são Pimenta Preta, Lírio-do-Vale e Dihydromyrcenol e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Quasar Brave - O Boticário (2019)

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli.