Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 19 e 26

É hora de ser determinado na mudança de vida para melhor e objetivos. Deixe de lado os vícios e obsessões que já não o levam a nenhum bom lugar, pois chegou a hora de sair de círculos estagnados.

Virgem – Cartas 23 e 3

Notícias do passado chegam em sua vida e é preciso saber como agir com elas a seu favor. Não é hora de perder tempo com o que não acrescenta em nada.

Libra – Cartas 16 e 14

Proteja-se tanto nos momentos de alegria como de dificuldade. É importante ter cuidado para que relações positivas não cheguem ao fim por influencia de terceiros.

Escorpião – Cartas 18 e 5

Apoie-se em quem é leal de verdade em sua vida e descubra que muitas vezes a riqueza não tem a ver com dinheiro. Esse é o segredo para se recuperar da tristeza que tem sido persistente.