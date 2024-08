Perfumes SUPER DESEJADOS pelas mulheres

Um perfume importado é o sonho de todo mundo que ama fragrâncias. Contudo, algumas delas apresentam um valor mais elevado, fugindo da realidade de algumas pessoas.

Mas se você está economizando ou já economizou e agora pretende adquirir o seu primeiro perfume importado feminino, confira a seguir quais são os mais famosos e mais desejados! Será que algum deles vai te agradar?

Olympéa - Rabanne (2015)

As notas de topo são Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre. As notas de coração são Baunilha e Sal e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo.

La Vie Est Belle - Lancôme (2012)

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Scandal - Jean Paul Gaultier (2017)

As notas de topo são: Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.

J’Adore - Dior (1999)

As notas de topo são: Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

Chanel nº 5 - Chanel (1986)

As notas de topo são: Aldeídos, Ylang Ylang, Néroli, Bergamota e Pêssego. As notas de coração são: Íris, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Sândalo, Baunilha, Musgo de Carvalho, Patchouli e Vetiver.

*Os acordes foram retirados do site Fragrantica.