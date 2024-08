3 sapatos perfeitos para usar com calças boca de sino: ideais para diferentes ocasiões

As tendências de moda sempre voltam e não há melhor prova disso do que as calças boca de sino. Décadas após seu auge nos anos 70, a peça voltou com força este ano.

Agora considerada um clássico, a peça não só dá um toque retrô a qualquer visual, também é extremamente confortável, fica bem em todas as silhuetas e estiliza muito a figura na hora de se vestir.

No entanto, combiná-los com os sapatos adequados é crucial para conseguir um visual realmente favorecedor. Se isso é um desafio para você, não se preocupe, porque você veio ao lugar certo.

Os sapatos ideais para usar com calças boca de sino

A seguir, apresentamos três tipos de calçados que combinam melhor com calças boca de sino para criar looks impecáveis, modernos e confortáveis para diferentes ocasiões da vida.

Com botas de couro

Uma maneira infalível de combinar calças boca de sino é usá-las com botas de couro em qualquer cor. Juntos, conseguem realçar a figura e projetar uma imagem elegante e moderna.

A combinação é perfeita para sair à noite, desde jantares de trabalho até encontros com amigos, garantindo uma aparência sofisticada, mas também cheia de atitude e segurança.