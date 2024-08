12 dicas de presentes para surpreender no Dia dos Pais

À medida que o Dia dos Pais se aproxima, a busca pelo presente ideal intensifica-se, destacando-se a importância de escolhas que combinem sofisticação e qualidade. Esta seleção cuidadosa de itens, que vai desde mobiliário de design até acessórios sofisticados, promete transformar a comemoração em um evento memorável. Pensada para pais com os mais diversos estilos e preferências, cada opção é um reflexo de elegância e funcionalidade, garantindo que este dia seja marcado por momentos verdadeiramente especiais.

Moringa Caju - Lampejo

O conjunto de moringa e bandeja Caju da Lampejo é uma ode à castanha-de-caju, um símbolo da cultura brasileira. Projetada pelo Asadesign Studio, a moringa exibe um design orgânico que emula a forma da semente, cada peça é torneada manualmente e passa por um meticuloso processo de duas queimas, garantindo a durabilidade e a beleza da argila especial de alta temperatura com esmalte de cor nude. O conjunto traz funcionalidade, praticidade e é também um elemento decorativo que celebra a brasilidade.

Preço: R$ 596,00

Poltrona Affetto - Bell’Arte

Poltrona

A poltrona Affetto da Bell’Arte, desenhada por Crystian Freiberger, combina a elegância do design contemporâneo com a funcionalidade prática. Seu tecido ‘cloud’, que remete à suavidade das nuvens, e a base ajustável garantem um conforto inigualável, ideal para momentos de relaxamento. Perfeita para diversos estilos de decoração, a poltrona também apresenta uma flexibilidade de uso diário e durabilidade superior, representando carinho e proximidade em cada detalhe.

Preço: Sob consulta

Petisqueira Cosmos - St. James

Petisqueira (Tandi Verissimo)

Desenhada pelo espanhol Nino Bauti, a Petisqueira Cosmos é uma obra de arte funcional que integra a coleção Cosmos. Com formas geométricas e circulares, este acessório é perfeito para pais que adoram entreter, permitindo uma apresentação elegante de aperitivos e petiscos. A combinação de materiais premium e um design que promove a coexistência harmoniosa de diversos acessórios dentro do mesmo conjunto faz desta petisqueira uma escolha perfeita para qualquer ocasião social.

Preço: R$ 9.459,00

Dominó Box - Le Lis Casa

Dominó

O Dominó Box da Le Lis Casa é uma interessante caixa de dominó artesanalmente produzida em madeira com acabamentos em latão dourado. Com design que traz sofisticação ao jogo clássico, esta peça não apenas proporciona entretenimento, mas também serve como um belo objeto de decoração. Suas dimensões são ideais para transporte em viagens, tornando-o um presente prático e decorativo para pais que apreciam jogos e momentos em família.

Preço: R$ 249,90

Mesa de Poker Monte Carlo - Mula Preta

Mesa Monte Carlo

A mesa de poker Monte Carlo do estúdio Mula Preta é uma peça que une estilo e funcionalidade. Seu tampo em couro e base de metacrilato dão a impressão de que a mesa flutua, adicionando um toque sofisticado ao ambiente. Esta mesa é versátil, podendo ser utilizada tanto para jogos quanto como uma elegante mesa de jantar, ideal para reunir a família em momentos de lazer ou em ocasiões especiais.

Preço: R$ 48.901,00

Poltrona Morada - Salva

Morada La Paz

A poltrona Morada da Salva Design de Mobiliário destaca-se por sua estrutura macia e envolvente que abraça o corpo, proporcionando um descanso sem igual. Sua base metálica é elevada e imponente, disponível em diversas cores, o que permite a personalização conforme o gosto pessoal. Esta poltrona se destaca tanto em ambientes como uma sala de estar quanto como uma cadeira de jantar, oferecendo versatilidade e elegância em um único móvel.

Preço: Sob consulta

Copo On The Rocks - Strauss

Copo Strauss

Os copos de cristal “On The Rocks” da Strauss são feitos a sopro e lapidados manualmente, parte da coleção Atmosfera. A técnica tricamada usada em sua fabricação cria um efeito bicolor, com a camada externa em preto elegante e detalhes em orvalho que emergem de forma sutil, especialmente ao serem preenchidos com bebidas. Estes copos são uma celebração da artesania em cristal, ideal para pais que valorizam a qualidade e o design excepcional.

Preço: Conjunto de dois copos R$ 2.321,00

Esteira Run - Technogym

Esteira

A esteira Technogym Run é o presente ideal para pais fitness. Desenvolvida para treinos personalizados de alta intensidade, melhora potência, velocidade, resistência e força. Com tela de 27″ e compatibilidade com plataformas como Garmin e Apple Watch, além de integração com ambientes virtuais como Zwift e Kinomap, esta esteira oferece uma experiência de treino completa e avançada, um presente certo para manter a forma física em casa.

Preço: Sob consulta

Cadeira Sigma Lite - Flexform

Cadeira Gamer

A cadeira Sigma Lite da Flexform, projetada para ergonomia e conforto, é ideal para pais que passam longas horas sentados. Com mecanismos avançados de ajuste e inclinação, e estofamento com costura automotiva, oferece suporte e conforto máximo, seja para trabalho ou lazer. Seu design dinâmico e moderno se adapta perfeitamente a qualquer espaço de escritório ou sala de jogos.

Preço: R$ 2.699,10

Kit da linha The National Gallery - Dani Fernandes

Difusor

Aos pais amantes de arte e aromas, a perfumaria Dani Fernandes traz o kit da linha The National Gallery, desenvolvida em collab com o Museu de Arte de Londres, com a caixa livro da obra “The Skiff (La Yole)”, de Renoir, com o óleo difusor de ambiente, com 250 ml, com o aroma Dolce Memories, com notas de saída de lavanda, notas de corpo com Mirra e Amêndoa e notas de fundo de baunilha e fava Tonka.

Preço: R$ 224,90

Roupão - Mundo do Enxoval

Roupão

Para momentos de relaxamento e descanso, a Mundo do Enxoval traz a linha de roupões Magic, confeccionado em 100% Poliéster. A sua manga é 3/4 e possui dois bolsos na parte da frente. Ele é extremamente macio e quente, ideal para dias mais frios. Disponível nos tamanhos PP ao GG.

Preço: R$ 199,00

Bar Fillet, da estudiobola

Bar (GUI GOMES)

Para receber amigos ou preparar o próprio drink em casa, o bar Fillet, da estudiobola é um presente coringa para a ocasião. Seu design atemporal se adequa a qualquer ambiente. Possui iluminação interna e diversos espaços de armazenagem. Espaço de preparo e copos com fácil acesso. Medidas: 92 cm x 151 cm x 48 cm.

Preço: sob consulta

