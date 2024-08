O que a ciência diz sobre o Mercúrio retrógrado? Vamos te explicar

O fenômeno de Mercúrio retrógrado é um conceito que capturou a imaginação de muitas pessoas, especialmente aquelas que acreditam na influência dos movimentos planetários em nossas vidas. Embora não haja evidência científica que respalde esses efeitos, a ideia continua popular. Desde a última segunda-feira até 28 de agosto, estamos em um período de Mercúrio retrógrado, um evento astronômico no qual o menor planeta do Sistema Solar parece se mover na direção oposta à sua trajetória natural.

Este aparente movimento para trás ocorre devido à forma como Mercúrio e a Terra orbitam ao redor do Sol em diferentes velocidades. Mercúrio completa sua órbita muito mais rápido do que a Terra, então quando nos "alcança" em seu caminho, parece que está se movendo para trás. Na realidade, isso é uma ilusão óptica semelhante a quando um carro ultrapassa outro na estrada: o veículo mais lento parece se mover para trás em relação ao carro que está passando.

O que a ciência diz sobre o Mercúrio retrógrado? Nós explicamos para você

Alguns astrólogos acreditam que Mercúrio retrógrado tem uma grande influência negativa em nossas vidas, causando mal-entendidos, confusão e problemas na comunicação. No entanto, de uma perspectiva científica, esses efeitos não têm fundamento. Dhara Patel, especialista espacial no Centro Espacial Nacional do Reino Unido, afirma que "fenômenos astronômicos como os retrógrados não têm nenhum efeito previsível na vida das pessoas".

Apesar da falta de respaldo científico, a crença em Mercúrio retrógrado e na astrologia em geral continua sendo forte. A astronomia, que estuda os corpos celestes e os fenômenos físicos, químicos e matemáticos do universo, difere significativamente da astrologia, que examina os supostos efeitos dos signos do zodíaco e dos planetas nos seres humanos. A astrologia é considerada uma pseudociência, sem bases empíricas que a sustentem.

A crença na astrologia pode ser explicada em parte pelo viés de confirmação, um fenômeno psicológico no qual as pessoas tendem a buscar e lembrar informações que confirmam suas crenças pré-existentes. A psicóloga clínica Zeinab Ajami observa que "as pessoas tendem a acreditar em coisas que as fazem sentir tranquilas ou confortáveis, e que não envolvam o cérebro ter que analisar e reavaliar constantemente uma ideia ou situação".

Além de sua influência percebida, Mercúrio é um planeta fascinante. É o menor e mais rápido do Sistema Solar, completando uma órbita ao redor do Sol a cada 88 dias terrestres. Apesar de ser o mais próximo do Sol, não é o mais quente; essa honra recai sobre Vênus. Mercúrio tem amanheceres com chuvas de micrometeoros e sua superfície experimenta intensos tornados magnéticos, fenômenos que contribuem para seu atrativo como objeto de estudo.