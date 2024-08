Do escritório a uma festa: 5 maneiras de usar uma camisa branca de forma original

A camisa branca é uma peça básica que não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma mulher, pois pode ser sua aliada em muitas ocasiões, para looks casuais ou formais.

ANÚNCIO

Depende de como você levar, ela se adaptará à ocasião, então você pode tirar muito proveito e usá-la de diferentes maneiras.

Por isso, mostramos algumas maneiras de usar este tipo de peça para que você possa usá-la em festas, no trabalho e parecer muito chique.

Do escritório a uma festa: 4 maneiras de usar uma camisa branca de forma diferente e glamourosa

Camisa por fora com leggings

Uma opção de usar uma camisa branca é usá-la por fora com leggings pretas, seja de lycra ou couro.

Dependendo da ocasião, você pode usar este visual com saltos para algo mais elegante, ou com tênis brancos, e até mesmo com mocassins brancos, adicione uma bolsa chique e joias para elevar o visual.

Camisa dentro da calça com jeans

ANÚNCIO

Se quiser algo mais formal, que sirva para ir para o trabalho e ficar fabulosa, então você pode usar uma camisa com jeans e usá-la por dentro.

Você pode complementar com um cinto preto ou marrom e usar tênis, sapatilhas ou saltos, dependendo do que for mais confortável para o escritório.

Camisa aberta com top e shorts

Também podes usar uma camisa de forma muito jovial e sexy combinando-a com um calção ou saia de ganga e um top.

A ideia neste visual é deixar a camisa aberta e complementar com saltos altos, tênis ou sandálias baixas, dependendo da ocasião, seja formal ou informal.

Camisa oversized como vestido

Outra opção, se sua camisa for longa ou oversized, como costuma-se chamar esse tipo de peça, é usá-la como um vestido.

É uma forma muito original, que podes usar desde um encontro até uma festa à noite e complementar com botas altas, botins ou saltos altos.

Blusa com decote e calça jeans

Se quiser usar uma camisa de forma sexy, pode fazê-lo abrindo os primeiros botões e usando-a com decote, ou seja, deixando os ombros à mostra.

Esta forma vai fazer você parecer jovem, moderna e sexy, e você pode usá-la com jeans ou até mesmo com uma calça, e complemente com saltos e uma bolsa chique.