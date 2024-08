Adeus unhas francesas! A manicure ‘pó de fada’ está roubando a atenção: é elegante e original

Chegou a hora de dizer adeus às unhas minimalistas e dar uma nova oportunidade aos estilos mais originais e autênticos, experimentando cores e texturas que reflitam um pouco sobre quem você é, então diga adeus aos marrons, brancos e pretos, chegou a hora de dar um toque especial às suas mãos.

Por muito tempo, a manicure francesa dominou os salões de beleza como sinônimo de elegância e sofisticação. Embora tenha se reinventado ao longo dos anos, a essência de cores neutras não permitia que as mulheres explorassem novos horizontes, caindo na monotonia de um tipo de design que, embora seja um clássico que sempre funciona bem, às vezes um pouco de cor não faz mal.

Estas unhas serão tendência até o final de 2024 Pexels (Pexels)

Nos últimos dias, Selena Gomez se tornou uma referência em designs de unhas ao exibir sua manicure 'chiclete', que resgatou a febre da Barbie, da qual todo mundo se contagiou há um ano, inundando cada vitrine com peças cor-de-rosa características da marca desta famosa boneca.

No entanto, o famoso design de unhas Tom Bachik, conhecido por seu trabalho com várias celebridades, mostrou um design que certamente será um dos favoritos para o resto do ano, pois é bonito, elegante e colorido, algo que você deveria experimentar.

Como é a manicure em pó de fada?

Tom Bachik exibiu mais uma de suas grandes criações com um novo tipo de manicure, que foi nada mais, nada menos que a 'fairy dust mani', também conhecida como 'pó de fada', feita na cantora Tori Kelly.

Na foto que compartilhou em suas redes sociais, o nails designer mostrou as unhas de Tori Kelly em forma de amêndoa, com um efeito brilhante iridescente e alguns brilhos de glitter que as tornam verdadeiramente encantadoras, trazendo consigo uma inspiração como se tivessem sido tiradas de um conto de fadas.

Entre roxos, azuis, brancos e rosas, este tipo de manicure é para mulheres sonhadoras que procuram um design diferente do convencional e que também tentam sempre se mostrar autênticas perante os outros. Então, se você é fã de magia e fantasia, junte-se a essa tendência fofa proposta pelo nails designer de JLo e Selena Gomez.

5 designs de unhas pó de fadas que você deve experimentar

Dê um toque diferente aos seus looks com a manicure 'pó de fada', um pouco de cor não faz mal e isso foi comprovado pelo especialista em manicure, Tom Bachik. Aqui estão alguns designs de unhas que você pode gostar.

Em unhas curtas

Não é necessário optar por unhas compridas para exibir esta manicure, e sua versão curta mantém aquele ar minimalista que marca as tendências, com esse encantador toque de unhas de pó de fada.

Em unhas em forma de amêndoa

Esta é talvez uma das versões mais elegantes do design de unhas ‘pó de fada’ com a forma de unhas amêndoa, alongando seus dedos e parecendo verdadeiramente única.

Sua versão mais delicada

Aposte na manicure 'fairy dust' em sua versão minimalista com tons muito mais suaves, quase pastéis, aqui temos um exemplo de unhas amendoadas curtas que são ideais para mulheres que amam o feminino e o romântico.

Combine tendências

Combine outros designs de unhas como francesinhas ou adicione detalhes em 3D, isso fará com que suas mãos pareçam bonitas e elegantes.